Джикия — о результатах «Спартака» на старте РПЛ: не хочу делать преждевременные выводы
«Не хочу делать преждевременные выводы. Будем спокойно работать. Почему у Спартака сейчас такой подъём? Это хорошо, давайте наслаждаться. Я не хочу сейчас делать громких заявлений. Посмотрим, а в будущем поговорим», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
По его словам, клуб каждый сезон ставит себе задачу хорошо стартовать. Футболист также отметил, что рад результативности Квинси Промеса, который в матче с сочинцами оформил дубль, а всего забил шесть мячей в пяти турах.
«Настрой на матч с «Динамо»? Как всегда, победа. Следим ли за соперниками? Конечно», — добавил игрок.
«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу.
Ранее генеральный директор московского «Спартак» Евгений Мележиков заявил, что не считает удачный старт команды заявкой на чемпионство.