Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги высказался об удачном старте команды в текущем сезоне.

«Не хочу делать преждевременные выводы. Будем спокойно работать. Почему у Спартака сейчас такой подъём? Это хорошо, давайте наслаждаться. Я не хочу сейчас делать громких заявлений. Посмотрим, а в будущем поговорим», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

По его словам, клуб каждый сезон ставит себе задачу хорошо стартовать. Футболист также отметил, что рад результативности Квинси Промеса, который в матче с сочинцами оформил дубль, а всего забил шесть мячей в пяти турах.

«Настрой на матч с «Динамо»? Как всегда, победа. Следим ли за соперниками? Конечно», — добавил игрок.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу.

Ранее генеральный директор московского «Спартак» Евгений Мележиков заявил, что не считает удачный старт команды заявкой на чемпионство.