Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями после победы над «Сочи» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это наш Колизей! Промес — лучший номер 10», — приводит её слова «Чемпионат».

Фраза Салиховой про Колизей, возможно, является отсылкой к словам тренера вратарей южной команды Дмитрия Бородина, который два года назад после домашней победы над москвичами произнёс: «Это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а Квинси Промес в этой игре оформил дубль. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.