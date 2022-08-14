Салихова — о победе «Спартака» над «Сочи»: это наш Колизей
«Это наш Колизей! Промес — лучший номер 10», — приводит её слова «Чемпионат».
Фраза Салиховой про Колизей, возможно, является отсылкой к словам тренера вратарей южной команды Дмитрия Бородина, который два года назад после домашней победы над москвичами произнёс: «Это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак».
«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, а Квинси Промес в этой игре оформил дубль. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» стал первой командой, одержавшей 500 побед в чемпионатах России.