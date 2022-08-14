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Нурмагомедов считает, что «Спартак» поборется за чемпионство с «Зенитом»

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу московского «Спартака» над «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Отличная игра «Спартака» сегодня. Я впечатлён. Думаю, они будут бороться за чемпионство с «Зенитом» в этом сезоне», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

Он также признался, почему до старта сезона было много негативных высказываний в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0, набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу.

Ранее Абаскаль прокомментировал победу над «Сочи».

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