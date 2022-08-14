Абаскаль: «Спартак» специально отдал мяч «Сочи» в первом тайме

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Сработал наш план на игру. В первом тайме мы специально отдали мяч сопернику, стали появляться свободные зоны. Да, «Сочи» владел мячом, но игру контролировали мы. «Спартак» спокойно справлялся с их атаками. Потом мы постепенно взяли полностью игру под свой контроль и смогли победить», — заявил Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Испанский специалист рассказал, что его больше всего впечатляет в игре футболистов «Спартака».

«Я очень рад, что мы не пропускаем во втором матче подряд. Но я праздную не только голы нашей команды, но и грамотные действия в обороне — идеальные подкаты, отбор мяча, выигранные единоборства», — заключил Абаскаль.

Дубль Квинси Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» (3:0). Он был признан лучшим игроком встречи. Также отличился Антон Зиньковский.

Таким образом, «Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее сообщалось, что Антон Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи».











