Голы Мусиалы и Мюллера принесли «Баварии» победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге
- AP
- © Matthias Schrader
Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана.
В составе хозяев отличились Джамал Мусиала и Томас Мюллер на 33-й и 43-й минутах.
Таким образом, действующие чемпионы Германии одержали вторую победу со старта сезона и лидируют в турнирной таблице, набрав шесть очков.
Ранее сообщалось, что «Байер» с Андреем Лунёвым в воротах уступил «Аугсбургу» в матче Бундеслиги.