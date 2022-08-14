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Голы Мусиалы и Мюллера принесли «Баварии» победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» взяла верх над «Вольфсбургом» в матче второго тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Голы Мусиалы и Мюллера принесли «Баварии» победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге
  • AP
  • © Matthias Schrader

Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Юлиана Нагельсмана.

В составе хозяев отличились Джамал Мусиала и Томас Мюллер на 33-й и 43-й минутах.

Таким образом, действующие чемпионы Германии одержали вторую победу со старта сезона и лидируют в турнирной таблице, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Байер» с Андреем Лунёвым в воротах уступил «Аугсбургу» в матче Бундеслиги.

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