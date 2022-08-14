Талалаев: «Ахмат» потерял нить игры после перерыва в матче с «Химками»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«При счёте 0:2, были немного убаюканы. Хоть мы порычали в перерыве. Понимали, что могли заменами активизировать игру, но играли так солидно, что менять ничего не хотелось. К сожалению, потеряли нить игры, нам пришлось вмешиваться», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

При этом тренер признался, что футболисты грозненского клуба показали хороший футбол в первой половине игры. Талалаев также назвал «Химки» опытной командой, которая пыталась «додавливать «Ахмат» как удав».

«Ахмат» в гостях переиграл «Химки» со счётом 3:1. В составе команды из Грозного мячи забили Александр Трошечкин (14-я минута), Антон Швец (43-я) и Артём Тимофеев (90 + 3). У подмосковного клуба отличился Александр Ломовицкий (60-я).

«Химки» (семь очков) занимают девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» (восемь очков) идёт на восьмой позиции.

Ранее главный тренер «Химок» Николай Писарев высказался о результате встречи с «Ахматом».