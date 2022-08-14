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Минское «Динамо» разгромило ЦСКА в предсезонном матче

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Минское «Динамо» нанесло поражение ЦСКА в товарищеском матче.
Минское «Динамо» разгромило ЦСКА в предсезонном матче
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в Минске, завершилась со счётом 6:1 в пользу команды из Белоруссии.

В составе «Динамо» дубль оформил Владимир Алистратов (9-я и 13-я минуты), Павел Варфоломеев (25-я, 49-я минуты). Также шайбу забросил Брэндон Козун (11-я) и Сергей Сапего (58-я). У команды из Москвы отличился Егор Кузьминов (12-я).

ЦСКА в следующем контрольном матче 19 августа встретится с «Адмиралом».

Ранее «Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче.

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