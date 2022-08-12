военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» на выезде нанёс поражение «Витязю» в товарищеском матче.
«Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче
  • РИА Новости
  • © Александр Овчаров

Игра, которая прошла в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 1:3 в пользу команды из столицы Татарстана.

В составе «Ак Барса» дубль оформил Кирилл Петров (14-я и 22-я минуты). Также шайбу забросил Динар Хафизуллин (60-я). У команды из Московской области отличился Александр Яремчук (19-я).

«Витязь» в следующем контрольном матче 13 августа встретится с «Куньлунь Ред Стар». «Ак Барс» на следующий день сыграет с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что хет-трик Корбана Найта помог «Авангарду» победить минское «Динамо» на турнире Sochi Hockey Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить