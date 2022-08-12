«Ак Барс» обыграл «Витязь» в предсезонном матче

Казанский «Ак Барс» на выезде нанёс поражение «Витязю» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 1:3 в пользу команды из столицы Татарстана.

В составе «Ак Барса» дубль оформил Кирилл Петров (14-я и 22-я минуты). Также шайбу забросил Динар Хафизуллин (60-я). У команды из Московской области отличился Александр Яремчук (19-я).

«Витязь» в следующем контрольном матче 13 августа встретится с «Куньлунь Ред Стар». «Ак Барс» на следующий день сыграет с московским «Спартаком».

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