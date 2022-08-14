военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

WBC установил для Фьюри срок, чтобы тот подтвердил решение завершить карьеру

Короткая ссылка
Всемирный боксёрский совет (WBC) установил срок, до истечения которого британский боксёр Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, должен окончательно определиться с решением завершить карьеру.
WBC установил для Фьюри срок, чтобы тот подтвердил решение завершить карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Мы подождём до 26 августа. Это наш крайний срок, чтобы получить официальное подтверждение их окончательного решения. Если Тайсон подтвердит свою отставку, мы устроим большой праздник в его честь», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene.

33-летний Фьюри в апреле нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. На счету британца 32 победы и одна ничья. Тогда он заявил, что окончательно завершил спортивную карьеру.

12 августа Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради поединка с Чисорой.

Фьюри уже дважды — в 2011 и 2014 годах — одерживал победу в противостоянии с Чисорой.

Ранее Ислам Каримов одержал победу над Вячеславом Дациком в поединке по правилам бокса на турнире Hardcore Boxing.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить