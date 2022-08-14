WBC установил для Фьюри срок, чтобы тот подтвердил решение завершить карьеру

Всемирный боксёрский совет (WBC) установил срок, до истечения которого британский боксёр Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, должен окончательно определиться с решением завершить карьеру.

«Мы подождём до 26 августа. Это наш крайний срок, чтобы получить официальное подтверждение их окончательного решения. Если Тайсон подтвердит свою отставку, мы устроим большой праздник в его честь», — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene.

33-летний Фьюри в апреле нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. На счету британца 32 победы и одна ничья. Тогда он заявил, что окончательно завершил спортивную карьеру.

12 августа Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради поединка с Чисорой.

Фьюри уже дважды — в 2011 и 2014 годах — одерживал победу в противостоянии с Чисорой.

Ранее Ислам Каримов одержал победу над Вячеславом Дациком в поединке по правилам бокса на турнире Hardcore Boxing.