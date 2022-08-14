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Гуренко: не вижу в лице Антона Миранчука лидера «Локомотива»

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Бывший капитан «Локомотива» Сергей Гуренко раскритиковал игру полузащитника команды Антона Миранчука.
Гуренко: не вижу в лице Антона Миранчука лидера «Локомотива»
  • РИА Новости

«Он находится не в лучших кондициях. Мне кажется, Антон распыляется и неправильно использует свои сильные качества. На данный момент он не является связующим звеном между обороной и атакой. Миранчук то поднимается слишком высоко, то опускается к центральной линии. Он находится не в своей тарелке, или штаб не понимает, как правильно использовать полузащитника. Он качественный футболист, но я не вижу в его лице лидера, на котором строилась бы вся игра», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее Гуренко объяснил, почему смена тренера не поможет «Локомотиву».

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