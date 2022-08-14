Сазонов заявил, что верит в чемпионство «Динамо» в РПЛ сезона-2022/23

Защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил перспективы клуба стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.

«Конечно же, я верю! Мы идём к этому с каждым матчем. Сегодня, к сожалению, не получилось набрать три очка. С «Краснодаром» ничью можно считать неплохим результатом», — цитирует Сазонова «Спорт-Экспресс».

Игра с «Краснодаром», которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0. «Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке.

Ранее защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ со «Спартаком».