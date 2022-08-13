МЮ впервые за 101 год проиграл два матча подряд с новым тренером
На старте сезона-2022/23 МЮ проиграл на выезде «Брайтону» (1:2).
Таким образом, Эрик тен Хаг стал первым тренером «Юнайтед» за 101 год, который проиграл в двух дебютных официальных матчах. В последний раз подобное случалось в ноябре 1921 года, когда командой руководил Джон Чепмен.
«Манчестер Юнайтед» в третьем туре сыграет на своём поле с «Ливерпулем» 22 августа.
Эрик тен Хаг возглавил МЮ в июне 2022 года.
Ранее голландский тренер сообщил, что просил команду играть с верой и брать на себя ответственность в матче с «Брентфордом».