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МЮ впервые за 101 год проиграл два матча подряд с новым тренером

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«Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом в гостях уступил в матче второго тура чемпионата Англии по футболу «Брентфорду» (0:4).

На старте сезона-2022/23 МЮ проиграл на выезде «Брайтону» (1:2).

Таким образом, Эрик тен Хаг стал первым тренером «Юнайтед» за 101 год, который проиграл в двух дебютных официальных матчах. В последний раз подобное случалось в ноябре 1921 года, когда командой руководил Джон Чепмен.

«Манчестер Юнайтед» в третьем туре сыграет на своём поле с «Ливерпулем» 22 августа.

Эрик тен Хаг возглавил МЮ в июне 2022 года.

Ранее голландский тренер сообщил, что просил команду играть с верой и брать на себя ответственность в матче с  «Брентфордом».

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