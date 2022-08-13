Тен Хаг: я просил команду играть с верой и брать на себя ответственность

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на поражение команды в матче второго тура чемпионата Англии по футболу с «Брентфордом».

«Трудно для меня и неожиданно. Я просил их играть с верой и брать на себя ответственность, но они этого не сделали. Не поймите меня неправильно, главная ответственность лежит на тренере, и я беру её на себя, но я должен дать игрокам веру, и они должны добиться этого сами», — цитирует тен Хага журналист Шамун Хафез в Twitter.

МЮ впервые за 30 лет оказался последним в турнирной таблице АПЛ. Игра, которая прошла на поле стадиона «Брентфорд Коммьюнити», завершилась со счётом 4:0 в пользу команды из Лондона.

Эрик тен Хаг возглавил МЮ в июне 2022 года.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возможное возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб.