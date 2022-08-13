Защитник «Сан-Хосе» Кныжов выбыл на полгода после операции

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» сообщили о сроках восстановления российского защитника Николая Кныжова.

24-летний хоккеист 10 августа успешно перенёс операцию, после которой ему предстоит восстанавливаться около шести месяцев, сообщает пресс-служба команды из Калифорнии.

Российский защитник получил разрыв ахиллова сухожилия правой ноги на одной из тренировок. Он пропустил из-за травмы сезон-2021/22.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.