Гол Мантуана вновь вывел «Зенит» вперёд в матче с ЦСКА
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Мяч забил Густаво Мантуан (85-я минута). Ранее отличились Фёдор Чалов (63-я, пенальти), Малком (45-я).
Счёт в матче — 2:1 в пользу команды Сергея Семака.
Главный судья встречи — Павел Кукуян из Сочи.
Игра проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена».
Ранее Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, объяснил, почему футболист не вышел в стартовом составе на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».