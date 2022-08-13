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Гол Мантуана вновь вывел «Зенит» вперёд в матче с ЦСКА

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Петербургский «Зенит» встречается с московским ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Гол Мантуана вновь вывел «Зенит» вперёд в матче с ЦСКА
  • Gettyimages.ru

Мяч забил Густаво Мантуан (85-я минута). Ранее отличились Фёдор Чалов (63-я, пенальти), Малком (45-я).

Счёт в матче — 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Главный судья встречи — Павел Кукуян из Сочи.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена».

Ранее Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, объяснил, почему футболист не вышел в стартовом составе на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».

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