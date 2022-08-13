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Представитель Рубенса заявил, что не получал предложений от «Спартака»

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Джованни Годой, агент защитника «Атлетико Минейро» Рубенса Диаса, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к своему клиенту.
Представитель Рубенса заявил, что не получал предложений от «Спартака»
  • Gettyimages.ru

«Не в курсе по поводу предложения «Спартака» к игроку. Со мной никто не связывался из России, и ничего не приходило», — приводит слова Годоя Sport24.

Напомним, что в начале лета Рубенсом интересовалось «Динамо». Представители клуба даже летали в Бразилию для переговоров.

В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл за «Атлетико Минейро» 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Рубенс может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

 

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