Представитель Рубенса заявил, что не получал предложений от «Спартака»
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«Не в курсе по поводу предложения «Спартака» к игроку. Со мной никто не связывался из России, и ничего не приходило», — приводит слова Годоя Sport24.
Напомним, что в начале лета Рубенсом интересовалось «Динамо». Представители клуба даже летали в Бразилию для переговоров.
В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл за «Атлетико Минейро» 22 матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Рубенс может продолжить карьеру в московском «Спартаке».