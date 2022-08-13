Косторная — о возрасте: его же не чувствует Лиза Туктамышева, почему его должна ощущать я

Российская фигуристка Алёна Косторная в интервью RT ответила на вопрос, ощущает ли она свой возраст.

«Ну, его же не чувствует Лиза Туктамышева, почему его должна чувствовать я? Хотя в этом году у меня будет шестой взрослый чемпионат России. Шестой! Когда задумываешься об этом, невольно мысль в голову приходит: «Капец, я старая!» — заявила спортсменка.

Ранее Косторная рассказала, как Тутберидзе сообщила ей о желании расстаться.