Косторная — о возрасте: его же не чувствует Лиза Туктамышева, почему его должна ощущать я
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- © Oleg Nikishin - International Skating Union/International Skating Union
«Ну, его же не чувствует Лиза Туктамышева, почему его должна чувствовать я? Хотя в этом году у меня будет шестой взрослый чемпионат России. Шестой! Когда задумываешься об этом, невольно мысль в голову приходит: «Капец, я старая!» — заявила спортсменка.
Ранее Косторная рассказала, как Тутберидзе сообщила ей о желании расстаться.