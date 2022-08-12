Тарпищев: Касаткина может войти в топ-5 рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Дарьи Касаткиной на попадание в пятёрку лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«У Даши возникают сложности в матчах против быстрых соперниц. Но если она справляется со скоростью, то с позиции головы Касаткина — профессор. Она великолепно раскладывает пасьянс на корте. Если Даша добавит в скорости, то вполне может войти в топ-5», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

По словам главы ФТР, после победы Касаткиной на юниорском «Ролан Гаррос» все надеялись, что она начнёт уверенно прогрессировать. Однако в какой-то момент у теннисистки наступил психологический слом.

«Даша потеряла свою игру. Но сейчас мы видим новое рождение этой теннисистки после достаточно длительной паузы. Теперь Касаткина наконец идёт по восходящей».

Касаткина 7 августа победила на турнире в Сан-Хосе (США), благодаря чему впервые в карьере вышла на девятое место в рейтинге WTA.

Ранее Вероника Кудерметова рассказала, как восприняла каминг-аут Касаткиной.





