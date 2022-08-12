Кудерметова рассказала, как восприняла каминг-аут Касаткиной

Российская теннисистка Вероника Кудерметова отреагировала на признание Дарьи Касаткиной, которая рассказала о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Даша — взрослая девочка, и, если она посчитала нужным заявить об этом официально, значит, для неё это было важно. Копание в чужом белье — некрасиво и неправильно», — цитирует Кудерметову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 18 июля россиянка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает девятое место и является лучшей среди представительниц России.

Ранее она рассказала, как болельщики отреагировали на её каминг-аут.