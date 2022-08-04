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Касаткина рассказала, как болельщики отреагировали на её каминг-аут

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, как российские и иностранные болельщики отреагировали на её каминг-аут.
Касаткина рассказала, как болельщики отреагировали на её каминг-аут
  • Gettyimages.ru

«Я не знаю, как работают фильтры в социальных сетях, но я услышала очень хорошие вещи. Причём не только с Запада, но и от людей из моей страны. Это здорово, и я чувствую себя прекрасно. Я довольна этим и собой, и это самое главное», — цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

Напомним, что 18 июля россиянка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место и является лучшей среди представительниц России.

Ранее американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о каминг-ауте Касаткиной.

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