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Гауфф высказалась о каминг-ауте Касаткиной

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Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о каминг-ауте россиянки Дарьи Касаткиной.
Гауфф высказалась о каминг-ауте Касаткиной
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, ей это было действительно страшно сделать, она ведь из страны, которая не так открыта в этом вопросе, как мы в США. Я просто очень рада за неё и желаю ей всего наилучшего», — цитирует Гауфф WTA.

Напомним, что россиянка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место и является лучшей представительницей России.

Ранее Андрей Рублёв прокомментировал победу во втором круге турнира в Вашингтоне.

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