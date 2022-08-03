Гауфф высказалась о каминг-ауте Касаткиной

Американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о каминг-ауте россиянки Дарьи Касаткиной.

«Мне кажется, ей это было действительно страшно сделать, она ведь из страны, которая не так открыта в этом вопросе, как мы в США. Я просто очень рада за неё и желаю ей всего наилучшего», — цитирует Гауфф WTA.

Напомним, что россиянка призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Касаткина в обновлённом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 12-е место и является лучшей представительницей России.

Ранее Андрей Рублёв прокомментировал победу во втором круге турнира в Вашингтоне.