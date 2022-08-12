Хайкин избежал серьёзной травмы и готов к следующему матчу ЛЧ
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«Судя по всему, я, скорее всего, смогу сыграть с загребским «Динамо», – цитирует Хайкина VG.
27-летний голкипер получил повреждение в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ в Вильнюсе (1:1). Россиянин покинул стадион на костылях. «Будё‑Глимт» пробился в раунд плей-офф и теперь сыграет с загребским «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Пюник» уступил «Црвене Звезде» в квалификации Лиги чемпионов.