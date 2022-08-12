Хайкин избежал серьёзной травмы и готов к следующему матчу ЛЧ

Российский вратарь норвежского клуба «Будё‑Глимт» Никита Хайкин сообщил о состоянии после полученной травмы в матче Лиги чемпионов УЕФА с «Жальгирисом».

«Судя по всему, я, скорее всего, смогу сыграть с загребским «Динамо», – цитирует Хайкина VG.

27-летний голкипер получил повреждение в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЧ в Вильнюсе (1:1). Россиянин покинул стадион на костылях. «Будё‑Глимт» пробился в раунд плей-офф и теперь сыграет с загребским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Пюник» уступил «Црвене Звезде» в квалификации Лиги чемпионов.