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Радимов: ЦСКА излишне перехваливают

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что ещё рано говорить об успехах московского ЦСКА в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Радимов: ЦСКА излишне перехваливают
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Безусловно, Хесус Медина и Хорхе Карраскаль — большие молодцы. Парагваец набрал уже пять очков по системе «гол + пас» (3 + 2), а колумбиец — четыре (3 + 1). Но давайте посмотрим, как они проявят себя в матчах с сильными соперниками. Одно дело — забивать «Уралу», «Пари Нижнему Новгороду» и «Факелу», совсем другое — противостоять «Зениту». Это касается ЦСКА в целом. Команду на старте сезона излишне перехваливают, поскольку календарь у неё не самый сложный», — сказал Радимов в интервью RT.

Ранее Радимов заявил, что не считает потерю очков «Зенитом» на старте сезона серьёзной проблемой.

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