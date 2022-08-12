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Радимов объяснил, почему не нужно обращать внимание на потери очков «Зенитом» на старте сезона

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов не считает потерю очков командой из Санкт-Петербурга на старте сезона серьёзной проблемой.
Радимов объяснил, почему не нужно обращать внимание на потери очков «Зенитом» на старте сезона
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Матч всё-таки пройдёт в Санкт-Петербурге, а «Зенит» является действующим чемпионом России. Но, на мой взгляд, в субботу состоится игра на три результата. Если в прошлом сезоне я бы назвал петербуржцев явными претендентами на победу, то теперь сделать это не могу. Я не считаю, что к потерям очков в матчах с «Химками» и «Ахматом» следует относиться серьёзно. Чемпионат только начался, и всё ещё впереди. Речь не идёт о том, что сине-бело-голубым не хватает мотивации. Перестаньте драматизировать раньше времени», — сказал Радимов в интервью RT.

Ранее Радимов ответил на вопрос, может ли хавбек петербургского клуба Зелимхан Бакаев заменить травмированного Клаудиньо в матче пятого тура РПЛ с московским ЦСКА.

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