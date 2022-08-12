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Силкин предположил, почему матч «Динамо» и «Краснодара» получится результативным

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Силкин предположил, почему матч «Динамо» и «Краснодара» получится результативным
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Если футболисты забьют ранний мяч, голов точно окажется много. На мой взгляд, закрытый футбол мы не увидим. С другой стороны, при Славише Йокановиче «Динамо» старается показывать более прагматичную игру, плясать от результата. В матче с «Крыльями Советов» это прокатило, во встрече с «Факелом» — нет. Что касается проблем бело-голубых в защите, мне очень понравился новичок Роберто Фернандес. В Самаре он не только открыл счёт, но и великолепно справился с прямыми обязанностями: страховал Сабу Сазонова, исправлял ошибки партнёров, накрывал удары соперников. Если бы не он, москвичи могли потерять очки. Настораживает, что «Крылья» даже с уходом ряда классных футболистов создали немало моментов», — сказал Силкин в интервью RT.

Ранее Силкин раскритиковал работу наставника московской команды Славиши Йокановича.

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