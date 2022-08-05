Силкин: Йоканович — непонятный тренер, нет смысла таких иностранцев кормить

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин раскритиковал работу наставника московской команды Славиши Йокановича.

«Йоканович — непонятный тренер, он до «Динамо» работал в команде из второй лиги Англии. Смысл таких иностранцев кормить? Команда провела три игры, потеряла четыре очка», — цитирует Силкина «Спорт День за Днём».

По словам специалиста, клуб не может претендовать на чемпионство в этом сезоне. Силкин считает, что «Динамо» займёт место в середине таблицы.

Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Его заменил Славиша Йоканович.

Ранее тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что мог возглавить московское «Динамо».