Талалаев поддержал введение Fan ID

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к паспорту болельщика (Fan ID).

«Отношусь к нему положительно, потому что я за безопасность. Я и за более тщательные досмотры в аэропортах. Уже был опыт проведения чемпионата мира, и, мне кажется, всё было на должном уровне», — приводит слова Талалаева Metaratings.ru.

Он также признал, что у системы есть моменты, которые многим непонятны, например, оформление паспорта иностранцем или ребёнком. По его словам, во всех начинаниях есть нюансы, однако всё решаемо.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём отношении к введению паспорта болельщика — Fan ID.