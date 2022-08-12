Ожиганов назвал переход в НХЛ своей самой большой ошибкой
«Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду, — ни языка, ничего не знал», — цитирует Ожиганова «Спорт-Экспресс».
По словам хоккеиста, в детстве он всегда хотел сыграть за московское «Динамо».
«Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. На предложения оттуда я внимания не обращал», — добавил он.
Ожиганов в 2018 году подписал однолетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс». 29-летний хоккеист после окончания срока контракта вернулся в Россию.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан лучшим из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков.