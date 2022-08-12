Ожиганов назвал переход в НХЛ своей самой большой ошибкой

Защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Игорь Ожиганов рассказал, почему принял решение вернуться из США в Россию.

«Отправиться в НХЛ было моей самой большой ошибкой. Я сам не до конца понимал, куда еду, — ни языка, ничего не знал», — цитирует Ожиганова «Спорт-Экспресс».

По словам хоккеиста, в детстве он всегда хотел сыграть за московское «Динамо».

«Мечты играть в НХЛ у меня никогда не было. На предложения оттуда я внимания не обращал», — добавил он.

Ожиганов в 2018 году подписал однолетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс». 29-летний хоккеист после окончания срока контракта вернулся в Россию.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан лучшим из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков.













