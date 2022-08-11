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Кучеров признан лучшим из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков

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Североамериканские болельщики приняли участие в опросе на определение лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров признан лучшим из россиян в НХЛ по итогам опроса болельщиков
  • Gettyimages.ru

Результаты голосования были опубликованы в Twitter JFresh.

Лучшим из российский хоккеистов стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, занявший шестое место. На десятую позицию определили форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова, Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — 14-й. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 15-й.

Кучеров присоединился к «Тампа-Бэй» в 2013 году. В минувшем сезоне он провёл 47 игр и набрал 69 очков (25 + 44).

Ранее менеджер Sportsnet поставил Кучерова на первое место в топе лучших крайних форвардов НХЛ.

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