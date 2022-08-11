Уткин назвал отставку Юрана самой загадочной в РПЛ сезона-2022/23

Спортивный блогер и журналист Василий Уткин высказался об увольнении главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.

«Естественно, никто никогда не подтверждает подобную информацию. А раз факта не было, то и не будет серьёзного расследования. Тем не менее это самая загадочная отставка из всех, которые были и, наверно, будут в этом году», — заявил в эфире своего YouTube-канала Уткин.

По его словам, если экс-форвард московского «Спартака» теперь вообще никогда не получит работу тренера, тогда в его увольнении «есть какое-то здравое зерно».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщают, что одной из причин ухода Юрана была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Юран не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода.







