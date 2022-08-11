Экс-форвард «Спартака» Роша стал футболистом «Форталезы»

«Форталеза» объявила о подписании контракта с нападающим Педро Рошей.

Об этом сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Уточняется, что контракт с футболистом действует до конца 2022 года с опцией продления на год.

27-летний форвард присоединился к «Спартаку» в 2017 году. Он провёл за клуб 19 матчей, в которых забил один мяч. При этом с 2019 года Роша выступал на правах аренды у себя на родине за «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

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