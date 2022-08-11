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Игнатов о целях «Спартака» на сезон: самая ключевая задача — финишировать на первом месте

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о целях команды на сезон-2022/23.
Игнатов о целях «Спартака» на сезон: самая ключевая задача — финишировать на первом месте
  • РИА Новости

«Персональные цели на сезон? Расскажу в конце года, когда они будут достигнуты. Сейчас могу озвучить лишь одну. Самая ключевая задача — финишировать на первом месте. Всё остальное — не так важно», — приводит слова Михаила Игнатова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

В пятом туре чемпионата России «Спартак» сыграет домашний матч с «Сочи» на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 мск.

Ранее «Спартак» расторг контракт с полузащитником Хендриксом.

 

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