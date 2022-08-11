В «Реале» одним словом отреагировали на победу над «Айнтрахтом» в Суперкубке УЕФА
«Сейчас я нахожусь в центре поля на церемонии награждения! Не могу говорить! Как бы оценил победу одним словом? Очень рад!» — цитирует представителя клуба «Спорт-Экспресс».
Встреча в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0 в пользу «королевского клуба». Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема на 37-й и 65-й минутах.
Таким образом, мадридская команда завоевала пятый Суперкубок УЕФА в своей истории.
Ранее Карим Бензема обошёл Рауля по голам в составе «Реала».