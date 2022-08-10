Петржела: если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду
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«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так что, если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду», — цитирует Петржелу Sport24.
Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.
Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче первого тура АПЛ.