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Петржела: если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что у петербургской команды были все шансы подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Петржела: если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду
  • AP
  • © Dave Thompson

«Роналду же нужен клуб, играющий в Лиге чемпионов. Так что, если бы не санкции, «Зенит» смог бы побороться за подписание Роналду», — цитирует Петржелу Sport24.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче первого тура АПЛ.

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