«Интер» объявил о расторжении контракта с Алексисом Санчесом

Чилийский нападающий Алексис Санчес официально покинул миланский «Интер».

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, передаёт пресс-служба клуба.

«Клуб хотел бы от всего сердца поблагодарить Алексиса за последние три сезона, в которых нерадзурри завоевали три титула, и пожелать ему всего наилучшего в его будущей карьере», — говорится в заявлении «Интера».

В сезоне-2021/22 нападающий провёл 38 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Марсель» проявляет интерес к нападающему «Интера» Санчесу.