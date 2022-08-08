В Литве хотят лишить наград Дробязко и Ванагаса за желание выступить в ледовом шоу Навки
«В обсуждении данного вопроса я готов принять участие и... поддержать это предложение», — цитирует министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса ТАСС.
Отмечается, что Дробязко также хотят лишить гражданства балтийской республики.
По информации СМИ, с инициативой выступил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас.
8 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко государственной стипендии за его участие в шоу Навки.
Ранее Навка высказалась о санкциях ЕС и США в отношении неё.