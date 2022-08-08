Радионова: Косторная обладает нереальным чувством музыки и действительно женским катанием

Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы Елена Радионова поддержала чемпионку Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёну Косторную, которой предстоит операция на бедре.

«Конечно, хочется поддержать Алёну в такое нелёгкое время и пожелать ей быстрее восстановиться. Она обладает нереальным чувством музыки, действительно женским катанием и может передать любой образ», — цитирует Радионову ТАСС.

По словам фигуристки, Косторная является украшением любого соревнования и её хочется видеть как можно чаще на турнирах.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. В конце сезона она перешла от Этери Тутберидзе в группу Буяновой.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об операции на бедре, которая предстоит Косторной.