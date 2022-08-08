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MSV Foot: нападающий «Спартака» Николсон продолжит карьеру в «Нанте»

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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
MSV Foot: нападающий «Спартака» Николсон продолжит карьеру в «Нанте»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Услуги футболиста были предложены «Нанту», сообщает MSV Foot в Twitter.

Уточняется, что сам ямаец не против ухода из столичного клуба.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победе над «Уралом» в матче четвёртого тура РПЛ.

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