MSV Foot: нападающий «Спартака» Николсон продолжит карьеру в «Нанте»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Услуги футболиста были предложены «Нанту», сообщает MSV Foot в Twitter.

Уточняется, что сам ямаец не против ухода из столичного клуба.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победе над «Уралом» в матче четвёртого тура РПЛ.