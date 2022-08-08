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Полузащитник «Спартака» Мартинс прокомментировал победу над «Уралом»

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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победе над «Уралом» в матче четвёртого тура РПЛ.
Полузащитник «Спартака» Мартинс прокомментировал победу над «Уралом»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Победа над «Уралом» была отличной, мы очень довольны своей игрой», — цитирует Мартинса «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что три победы «Спартака» подряд являются плодами усердной работы.

«Я надеюсь, что мы сохраним ментальность победителей, которая сейчас у нас есть, и продолжим дальше в том же духе», — заключил Мартинс.

Красно-белые впервые с весны 2021 года одержали три победы подряд в РПЛ. Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я).

«Спартак», набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. Столичный ЦСКА (десять очков) уступает красно-белым по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Сочи» (девять очков).

Ранее агент опроверг возможный уход Рассказова из «Спартака».

 

 

 

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