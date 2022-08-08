Президент «Урала» Иванов назвал причину увольнения Шалимова
- РИА Новости
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«Причины увольнения Шалимова? Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина», — приводит слова Иванова «Чемпионат».
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.
Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.
Ранее тренер Александр Тарханов прокомментировал отставку Шалимова и выразил желание возглавить «Урал».