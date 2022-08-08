Президент «Урала» Иванов назвал причину увольнения Шалимова

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о причине увольнения специалиста Игоря Шалимова.

«Причины увольнения Шалимова? Посмотрите в таблицу. Вот и вся причина», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года.

Екатеринбургский клуб по итогам четырёх туров чемпионата России не набрал очков.

Ранее тренер Александр Тарханов прокомментировал отставку Шалимова и выразил желание возглавить «Урал».