Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» в гостях переиграл «Вест Хэм» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле олимпийского стадиона в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу действующих чемпионов Англии.

В составе «Манчестера» дубль оформил Эрлинг Холанд на 36-й (пенальти) и 65-й минутах.

МС в матче второго тура на своём поле примет «Борнмут» (13 августа). «Вест Хэм» в гостях сыграет с «Ноттингем Форест».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче первого тура АПЛ.



