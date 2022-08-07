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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» в гостях переиграл «Вест Хэм» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на поле олимпийского стадиона в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу действующих чемпионов Англии.

В составе «Манчестера» дубль оформил Эрлинг Холанд на 36-й (пенальти) и 65-й минутах.

МС в матче второго тура на своём поле примет «Борнмут» (13 августа). «Вест Хэм» в гостях сыграет с «Ноттингем Форест».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче первого тура АПЛ.

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