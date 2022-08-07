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Ротенберг — о поражении от «Авангарда»: в меньшинстве матч не выиграть

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от омского «Авангарда» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open.
Ротенберг — о поражении от «Авангарда»: в меньшинстве матч не выиграть
  • Gettyimages.ru

«Хорошие начало и первый период. Во втором периоде играли в меньшинстве десять минут. Поэтому силы закончились. Ребята бились, но в меньшинстве матч не выиграть. Дисциплина — фундамент победы», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что хоккеисты СКА находятся под серьёзными нагрузками в ходе подготовки к старту в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Мы работаем практически без выходных с начала сбора. К старту сезона учтём все ошибки», — добавил Ротенберг.

«Авангард» одержал волевую победу над СКА (3:1) в товарищеском матче.

В составе СКА отличился Михаил Воробьёв (18-я минута). У «Авангарда» шайбы забросили Кристиан Ярош (23-я), Рид Буше (47-я) и Сергей Толчинский (60-я).

Клуб из Санкт-Петербурга в следующем матче 9 августа сыграет со сборной молодых звёзд России (игроки до 25 лет). Омская команда в тот же день встретится с владивостокским «Адмиралом».

Ранее сообщалось, что хет-трик Корбана Найта помог «Авангарду» победить минское «Динамо» на Sochi Hockey Open.





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