Лебеденко: бюджет «Торпедо» не потянет покупку Месси и Роналду

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал результат матча четвёртого тура чемпионата России по футболу с подмосковными «Химками».

«Не мне судить о составе «Торпедо». Моё дело играть. А кого нам не хватает? Конечно, мы были бы рады Месси, Роналду. Но у нас чуть бюджет ограничен», — цитирует Лебеденко пресс-служба столичного клуба.

По его словам, «Торпедо» хорошо провёл первый тайм матча с «Химками».

«Второй тайм начали тоже неплохо. У «Химок» не было хороших моментов и подходов, а у нас были. Однако мы их не реализовали», — сказал Лебеденко.

«Химки» на своём поле одержали победу над «Торпедо» со счётом 3:1. В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (15-я минута) и Александр Долгов (68-я и 72-я). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (25-я).

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.