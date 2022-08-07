Орлов: игра Бакаева в «Зените» не убедила, он пока не понимает бразильцев

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда Матео Кассьерры и полузащитника Зелимхана Бакаева за петербургский «Зенит».

«Кассьерра на острие атаки далеко не всегда эффективен. Ещё не понял футбольный интеллект партнёров. Пока не может себя найти на поле. Бакаев за полчаса, которые получил, тоже не сильно убедил. У него та же проблема, что и у Кассьерры, — понять футбольную мысль бразильцев, говорить с ними на одном языке. Сейчас этого не видно», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россиянин покинул «Спартак» по окончании минувшего сезона, после чего подписал контракт с «Зенитом». Он является воспитанником красно-белых.

Кассьерра в сезоне-2021/22 провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее Бакаев рассказал о своём отношении к тому, что он часто остаётся на скамейке запасных.