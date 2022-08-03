Бакаев заявил, что должен заслужить место в стартовом составе «Зенита»
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«Сижу на скамейке? Я нормально отношусь к этому. Нужно заслужить играть в старте. Есть игроки, которые брали чемпионство в прошлом году. Они уже доказали своё место», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что футболист покинул «Спартак» по окончании минувшего сезона, после чего подписал контракт с «Зенитом». Он является воспитанником красно-белых.
После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.
Ранее Алексей Сутормин заявил, что «Зенит» должен побеждать в каждом матче.