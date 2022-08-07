Петржела не считает потерей для «Зенита» травму Клаудиньо

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о травме полузащитника санкт-петербургского клуба Клаудиньо, полученной в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (0:0).

«Для команды, в который одни иностранцы, травма Клаудиньо не может быть потерей. Да, он хороший игрок. Но травма одного игрока — не проблема для «Зенита». Конечно, замена ему найдётся», — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

25-летний футболист покинул поле на 60-й минуте из-за повреждения.

В сезоне-2022/23 РПЛ бразилец провёл за сине-бело-голубых четыре матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее Петржела предположил, какие результаты могли бы быть у петербургского клуба и московского «Спартака» в чемпионате Англии.