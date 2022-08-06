Петржела: «Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе
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«Зенит» в АПЛ был бы в первой пятерке чемпионата, а «Спартак» — в Чемпионшипе», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что «Зенит» мог бы за счёт качественного подбора футболистов конкурировать на равных с ведущими клубами Английской премьер-лиг (АПЛ).
«Но красно-белые не смогли бы никак играть в АПЛ, они слабые для того, чтоб играть с лучшими командами Англии. Их уровень — РПЛ», — заключил Петржела.
По итогам трёх туров «Зенит», «Спартак», ЦСКА занимают лидирующие позиции в турнирной таблице чемпионата России. У всех трёх команд по семь очков.
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