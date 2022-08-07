Хрюнов высказался о поединке между Дациком и Монсоном

Промоутер Владимир Хрюнов поделился эмоциями от поединка между тяжеловесом Вячеславом Дациком и ветераном ММА американцем Джеффом Монсоном.

«Шикарный бой. Мы увидели нового Дацика, который рассчитывает технико-тактические действия. Для него это тоже урок. Я думаю, что здесь было очень много разума. Монсон — русский, и Монсон постарался сделать всё, чтобы победить», — заявил Хрюнов в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

В главном бою турнира в Москве Дацик одержал победу над Монсоном. Бой продлился все три раунда. На счету 45-летнего Дацика 14 побед и 16 поражений. В активе 51-летнего Монсона 61 победа, 27 поражений и две ничьи.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, за счёт чего сможет победить Дацика в предстоящем поединке.