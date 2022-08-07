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Михаил Кержаков: по такой погоде и в Грозном всегда непросто играть в полном составе

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Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о ничьей в матче четвёртого тура чемпионата России с «Ахматом».

«В меньшинстве тяжело играть. Тем более по такой погоде и в Грозном всегда непросто играть даже в полном составе. Несмотря на это, у нас были моменты, в конце могли забить», — цитирует Кержакова Sport24.

Команда из Санкт-Петербурга осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления вратаря Даниила Одоевского (41-я минута).

«Зенит» (восемь очков) опустился на третье место в турнирной таблице. Московский «Спартак» (десять очков) и столичный ЦСКА (десять очков) вышли в лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее защитник петербургского клуба Дмитрий Чистяков высказался о нулевой ничьей с «Ахматом».

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