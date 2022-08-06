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Чистяков — о матче с «Ахматом»: хорошо, что не пропустили и выстояли в меньшинстве

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о нулевой ничьей в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Скажу так: повода радоваться, наверное, нет. Но то, что мы увезли отсюда ничью, по такой игре с удалением, мне кажется, это неплохо. Хорошо, что не пропустили, выстояли в меньшинстве», — цитирует Чистякова пресс-служба «Зенита».

Игра прошла на поле стадиона «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Команда из Санкт-Петербурга осталась в меньшинстве в первом тайме после удаления голкипера Даниила Одоевского (41-я минута).

«Зенит» (восемь очков) опустился на третье место в турнирной таблице. Московский «Спартак» (десять очков) и столичный ЦСКА (десять очков) вышли в лидеры РПЛ.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, какие результаты могли бы быть у петербургского клуба и московского «Спартака» в чемпионате Англии.

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